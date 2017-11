VIDEO - Fernández ‘imiteert’ Nigel de Jong tijdens Superclásico

De Superclásico tussen Boca Juniors en River Plate is altijd een beladen wedstrijd en dat was zondagavond niet anders. De wedstrijd begon met een schandalige overtreding die rood opleverde en eindigde in een 1-2 overwinning voor Boca.