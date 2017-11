‘Dit raakt het Nederlandse voetbal niet echt, hij is geen Lionel Messi’

Sofyan Amrabat liet afgelopen week weten voor een interlandloopbaan bij Marokko te kiezen en maakte zo een einde aan een maandenlange geruchtenstroom. De middenvelder van Feyenoord was ook in beeld bij het Nederlands elftal en ging het gesprek aan met bondscoach Dick Advocaat. De Leeuwen van de Atlas krijgen nu echter de voorkeur en dat is volgens Arno Vermeulen geen heel groot probleem.

“Amrabat is een talentvolle speler, maar geen Lionel Messi”, vertelt de journalist bij Studio Voetbal. “Er staan ook geen waanzinnige Marokkaanse talenten met een dubbel paspoort klaar. Dit raakt het Nederlandse voetbal niet echt. De toekomst van het Nederlandse voetbal valt of staat niet bij de afwegingen van spelers met een dubbel paspoort.”

Amrabat zou zijn keuze voor Marokko ‘met het hart’ hebben gemaakt, maar Pierre van Hooijdonk heeft daar zijn twijfels bij: “Je moet die keuze maken op gevoel. Dan ga je toch niet met twee partijen praten?”. Volgens Vermeulen is er echter een voor de hand liggende verklaring voor het gesprek tussen Amrabat en Advocaat: “De KNVB heeft Amrabat zelf uitgenodigd. Dat is ook een kwestie van beleefdheid.”