‘Was het onterecht? Dat weet ik niet, maar dan heeft PSV geluk gehad’

PSV won zondagmiddag met 4-3 van FC Twente en deed zo goede zaken in de strijd om de landstitel, aangezien Ajax en Feyenoord eerder op de dag punten lieten liggen. Een van de Eindhovense treffers kwam vanaf de penaltystip nadat scheidsrechter Dennis Higler floot na een vermeende overtreding op Steven Bergwijn. De aanvaller kreeg na de wedstrijd veel kritiek, maar vindt zelf niet dat hij een schwalbe maakte.

“Ik werd geraakt en de scheidsrechter geeft hem. Een terechte strafschop”, stelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Aanvoerder Marco van Ginkel schoot het buitenkansje gedecideerd achter Jorn Brondeel en had het moment zelf niet goed genoeg gezien om er een oordeel over te vellen: “Was het onterecht? Dat weet ik niet, maar dan hebben we geluk gehad”, reageerde hij bij FOX Sports.

Van Ginkel durfde nog niet te stellen dat PSV de titel niet meer uit handen mag geven: “Dat is nog te vroeg om te zeggen. Het zegt nog niet heel veel, maar we zijn heel blij met de winst van vandaag.” Ook trainer Phillip Cocu waakte in gesprek met de NOS voor al teveel euforie: “Voor deze ploeg kan een valkuil zijn, dat we echt gaan geloven dat we goed zijn. Ik moet zorgen dat we scherp blijven. Op dit moment is de overtuiging heel goed in de groep. Dat willen we vasthouden. Acht punten is natuurlijk lekker.”

Cocu gelooft dat de supporters van de Eindhovenaren een heerlijke wedstrijd hebben gezien en prijst zijn ploeg voor de mentale weerbaarheid die werd getoond. Daarnaast vond Luuk de Jong tot goedkeuring van zijn trainer na 1342 minuten weer eens het net: “Ik ben blij dat Luuk een belangrijke goal maakt. Het hele stadion was er blij mee - en hijzelf ook.”