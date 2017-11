Ook Chelsea denkt aan felbegeerde Ajacied

Arthur staat voor een droomtransfer naar Barcelona. De middenvelder van Grêmio heeft zich de halve finales van de Copa Libertadores in de kijker gespeeld bij de Spaanse topclub. (Sport)

(The Sun)

Valencia overweegt zich te versterken met Moussa Sissoko. De middenvelder is bij Tottenham Hotspur niet altijd zeker van een basisplaats. (The Sun)

In navolging van Arsenal en Manchester City toont namelijk ook Chelsea belangstelling voor de middenvelder van Ajax.

(The Sun)