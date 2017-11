Rijke Chinezen komen na afwijzing door Tuchel uit bij Portugees

Paulo Sousa is de nieuwe trainer van Tianjin Quanjian. De club uit China maakt officieel bekend dat de 47-jarige Portugees is aangesteld als opvolger van Fabio Cannavaro, die na één seizoen heeft besloten om op te stappen.

Cannavaro leidde de promovendus naar de derde plaats in de Super League en hielp de club daarmee aan een plaats in de Aziatische Champions League. De voormalig wereldvoetballer van het jaar keert nu waarschijnlijk terug bij Guangzhou Evergrande; tussen december 2014 en de zomer van 2015 had de Italiaan het daar al voor het zeggen.

Sousa was niet de eerste keus voor Tianjin, maar Thomas Tuchel bedankte vriendelijk. “De teams van Sousa staan bekend om hun tactische diversiteit en hun elegante manier van spelen. Dat is een klassiek voorbeeld van het moderne, agressieve voetbalspel. Hopelijk stuwt Sousa Tianjin naar nieuwe hoogten”, valt er in het statement van de club te lezen.

Sousa speelde als verdedigende middenvelder voor onder meer Benfica, Sporting Portugal, Juventus, Borussia Dortmund en Internazionale en speelde ook 52 interlands. Als trainer stond hij voor de groep bij onder meer Leicester City, FC Basel en Fiorentina en afgelopen zomer liet hij la Viola achter zich. Sousa werd opgevolgd door Stefano Pioli.