‘Voor FC Utrecht is hij een speler van de buitencategorie’

Zakaria Labyad was zondag de matchwinner in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller maakte twee doelpunten tegen Ajax en hielp FC Utrecht zo aan een 1-2 overwinning. Michael Mols is onder de indruk van de vijfvoudig international van Marokko, zo vertelt de oud-spits in De Telegraaf.

“Voor FC Utrecht is hij een speler van de buitencategorie”, begint de 46-jarige Mols zijn lofspraak. “Hij kan spelers wegsturen, heeft veel creativiteit en is balvast. Daarnaast heeft hij een goede actie in huis. Eigenlijk hoort een speler met de kwaliteiten van Labyad niet bij Utrecht te voetballen. Voor de club is het een buitenkansje dat ze hem hebben kunnen aantrekken. Ik denk dat hij hier het plezier in het voetballen heeft teruggevonden. In Utrecht is Zakaria een gewaardeerde speler en ik denk dat dit belangrijk voor hem is.”

De laatste keer dat de in Utrecht geboren Labyad twee keer in één wedstrijd scoorde, was in augustus 2014, toen hij in de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur (2-2) doeltreffend was. Labyad speelde toen nog voor Vitesse. Via Sporting Portugal en Fulham kwam hij in de winter van 2017 bij FC Utrecht terecht en voor die club staat hij inmiddels op elf treffers en elf assists in 37 officiële wedstrijden.