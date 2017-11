‘Geloof me, Frenkie de Jong kan dit Ajax echt beter maken’

Ajax leed zondag een 1-2 nederlaag tegen FC Utrecht en heeft dit seizoen nu al meer dan honderd minuten op achterstand gestaan in eigen huis; in het hele vorige seizoen was dat slechts 99 minuten het geval. Willem van Hanegem vindt dan ook dat er ‘iets’ moet veranderen bij de club van trainer Marcel Keizer.

De clubicoon van Feyenoord schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat hij ervoor zou kiezen om de twintigjarige Frenkie de Jong op te stellen: “Die kan het spel versnellen, maar daar denkt Keizer vooralsnog anders over. Geloof me, De Jong kan dit Ajax echt beter maken. Alles vooruit spelen en alles ook nog eens op de juiste snelheid, dat is wat die ploeg juist nodig heeft.”

Van Hanegem vindt het overigens niet vreemd dat Kasper Dolberg weer eens in de basis begon: “Dat begrijp ik wel. Hij was toch ook de eerste spits in Amsterdam? Oké, Ajax won met Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval een paar wedstrijden op een rij, maar Dolberg is gewoon een geweldige speler. Die hoort niet op de bank en zeker niet heel lang.”