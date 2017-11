Scorende Dost grijpt naar hamstring en vergroot zorgen Advocaat

Bas Dost moet zich zeer waarschijnlijk afmelden voor het Nederlands elftal. De aanvaller raakte zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Sporting Braga geblesseerd aan de hamstring en liet zich na tachtig minuten vervangen door Seydou Doumbia. Sporting Portugal speelde het duel overigens met 2-2 gelijk.

Dost leek zich met een uitstekend gevoel op te kunnen maken voor de interlandperiode, want de international maakte halverwege de tweede helft zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen. Hij volleerde een voorzet van Bruno Fernandes knap binnen bij de eerste paal, maar viel later dus uit met een blessure. Het is nog onduidelijk hoe ernstig die precies is.

NEEEE! ?? Bas Dost raakt hier geblesseerd aan de hamstring! Geplaatst door voetbalzone op zondag 5 november 2017

Na de wissel van Dost ging het mis bij Sporting: Dyego Sousa benutte na 85 minuten een strafschop voor de 1-1 en Danilo schoot even later via de lat de 1-2 binnen. Het Sporting van Jorge Jesus leek zodoende te verliezen, maar diep in blessuretijd werd het toch nog 2-2. Fernandes mocht na een overtreding op Alan Ruiz aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout.