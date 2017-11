Verwacht ontslag Montella verijdeld door moeizame zege AC Milan

AC Milan heeft aan het bezoek bij Sassuolo drie punten overgehouden. Vincenzo Montella, die naar verluidt ontslagen zou worden als er niet zou worden gewonnen van de degradatiekandidaat, zag zijn ploeg worstelen, maar kon mede dankzij een discutabel doelpunt van Alessio Romagnoli lachend huiswaarts keren: 0-2. Door de winst staat Milan op plek zeven met negentien punten uit twaalf duels, terwijl Sassuolo met acht punten onderin het rechterrijtje blijft bivakkeren.

Milan had reeds zes competitiewedstrijden op een rij niet gewonnen en tegen Sassuolo leek het wederom een lastig karwei te worden voor i Rossoneri. De thuisploeg had de eerste kans via Luca Mazzitelli, maar Gianluigi Donnarumma kon knap redding brengen. Daarna was het de beurt aan de bezoekers, maar onder meer Hakan Calhanoglu, Nikola Kalinic en Fabio Borini moesten hun meerdere erkennen in Andrea Consigli.

Weifelend optreden van de doelman bij een corner bracht Milan echter op voorsprong: Calhanoglu zette de bal voor en Consigli kon niet voorkomen dat Romagnoli, ondanks het ingrijpen van de keeper, de bal het doel instuurde. Sassuolo ging klagen bij scheidsrechter Antonio Domato, maar zowel de arbiter als de VAR constateerde geen overtreding van Romagnoli op de sluitpost.

Sassuolo zette in de tweede helft af en toe aan, maar Donnarumma bleek een sta-in-de-weg voor de werkgever van de geblesseerde Timo Letschert. Na ruim een uur spelen besliste Suso het duel in Milanees voordeel door vanaf de rechterkant naar binnen te dribbelen en de bal onberispelijk binnen te knallen. Daarna bloedde de wedstrijd dood en konden beide ploegen geen grote kansen meer creëren.