Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: NAC hofleverancier

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun posities? Deze week is NAC Breda met drie spelers de hofleverancier en ook AZ is met twee spelers goed vertegenwoordigd.

DM: Lars Unnerstall (VVV-Venlo), statistiek: vier reddingen - VVV-Venlo hield dit seizoen al drie keer de nul in een competitieduel; in het voorlaatste Eredivisieseizoen van de club (2012/13) behaalde VVV zijn derde clean sheet pas op 23 februari.

RV: Fabian Sporkslede (NAC Breda), statistiek: 10 balveroveringen, 87 balcontacten - Sporkslede veroverde vaker het balbezit dan iedere andere speler tijdens VVV-Venlo - NAC Breda.

CV: Daniel Hoegh (sc Heerenveen), statistiek: 7 balveroveringen, 89% passnauwkeurigheid - Heerenveen behaalde voor het eerst in achttien uitduels in de Eredivisie een clean sheet.

CV: Karol Mets (NAC Breda), statistiek: 5 uitverdedigende acties, 7 balveroveringen - NAC Breda wist in vier van de laatste negen uitwedstrijden in de Eredivisie het doel schoon te houden.

LV: Angelino (NAC Breda), statistiek: 2 gecreëerde kansen, 6 balveroveringen - Voor het eerst sinds 4 augustus 2013 (tegen SC Cambuur) incasseerde NAC geen enkel schot op doel in een

uitwedstrijd in de Eredivisie.

CM: Guus Til (AZ), statistiek: 10 gewonnen duels, 4 overtredingen mee - Alleen Adam Maher (12) en John Metgod (11) maakten meer Eredivisiedoelpunten voor AZ als tiener dan Til (7).

CM: Karim El Ahmadi (Feyenoord), statistiek: 3 schoten op doel, 11 balveroveringen - El Ahmadi kwam tot scoren in zijn laatste drie Eredivisie-ontmoetingen met ADO, tegen geen ploeg scoorde hij zo vaak (3 keer).

CM: Fredrik Jensen (FC Twente), statistiek: 1 doelpunt, 1 assist - Jensen was voor het eerst in zijn carrière goed voor een goal én een assist in een Eredivisieduel.

RB: Alireza Jahanbakhsh (AZ), statistiek: 1 doelpunt, 1 assist - Jahanbakhsh was in zijn laatste vier competitieduels goed voor drie treffers en vier assists.

CA: Zakaria Labyad (FC Utrecht), statistiek: 5 schoten, 2 doelpunten - Labyad was direct betrokken bij zeven van de laatste elf doelpunten van FC Utrecht in de Eredivisie (4 doelpunten, 3 assists).

LB: Luigi Bruins (Excelsior), statistiek: 3 schoten, 53 passes op de vijandelijke helft - Bruins miste voor het eerst in zijn carrière een strafschop in de Eredivisie; het was zijn elfde poging vanaf elf meter.