Conte passeert onverwachts ‘beste verdediger’: ‘Hij moet echt hard werken’

Chelsea won zondag de kraker tegen Manchester United door een prachtige kopgoal van Álvaro Morata (1-0). The Blues traden op Stamford Bridge zonder David Luiz aan, die door manager Antonio Conte zelfs niet eens in de wedstrijdselectie werd opgenomen. Na afloop reageert de Italiaan op de commotie over zijn beslissing om de verdediger te passeren.

"Het is toch simpel, of niet? Heel simpel. De coach moet de beste beslissing voor het team maken en vandaag was de juiste beslissing om te spelen met Andreas Christensen en met Ethan Ampadu op de bank. Nog een jonge speler. Een goede speler voor nu, maar ook voor in de toekomst. Daarom heb ik deze beslissing genomen", aldus Conte, geciteerd door onder meer Goal.

"Misschien dat ik in de toekomst anders ga beslissen, misschien dat ik deze lijn doortrek. Dat is normaal. Ik moet de juiste beslissingen voor de club maken, niet de juiste beslissing voor één speler", zegt Conte, die niet wil aangeven of de Braziliaan is gepasseerd vanwege zijn prestaties of vanwege zijn attitude: "Het is slechts een tactische beslissing. Dat is normaal. Dit kan elke speler van mij overkomen als ik zie dat ze niet in vorm zijn."

"Ik herhaal: ik moet over elke situatie nadenken en soms belangrijke knopen doorhakken. Vandaag heb ik dat gedaan. Christensen heeft het geweldig gedaan. Of David Luiz een toekomst heeft bij Chelsea? Ik weet het niet. Hij moet echt hard werken, anders moeten spelers plaatsnemen op de bank of op de tribune", aldus Conte, die een paar weken geleden stelde dat de Braziliaan zijn beste verdediger was. Op de vraag wat er is voorgevallen, antwoordt Conte: "Het kan veranderen. Alles kan veranderen."