Maker ‘FIFA-goal’ begreep uitfluiten niet: ‘Hij is hier gewoon geliefd’

Michiel Kramer maakte in de zomer van 2015 de overstap van ADO Den Haag naar Feyenoord en de spits mocht zondagmiddag als invaller namens de Rotterdammers tegen zijn oude werkgever voetballen. Kramer werd door de fans van de residentieclub uitgefloten bij zijn invalbeurt, tot verbazing van Aaron Meijers, die niet begreep waarom de aanvaller zo werd verwelkomd.

"Dat begreep ik ook niet, want hij is hier gewoon geliefd. Ik denk dat het niets met Kramer te maken heeft. Ik verbaasde me er ook over", zegt Meijers in gesprek met Voetbal Inside.De aanvoerder van ADO maakte in de wedstrijd tegen Feyenoord (2-2) naar eigen zeggen de mooiste goal uit zijn carrière: "Ja, dat denk ik wel. Op de training maak ik ook weleens een aardige goal, maar die ziet niemand."

Meijers erkent dat het doelpunt die hij tegen Feyenoord maakte zelden voorkomt op het voetbalveld: "Deze was mooi. Ik scoor sowieso niet zo vaak. Een FIFA-goal? Het ging vrij vlot", aldus Meijers, die in eerste instantie niet te spreken was over de assist: "Nasser El Khayati gaf hem wat matig door de lucht. Ik had hem liever over de grond gehad, maar achteraf ben ik blij dat hij het zo gedaan heeft."

De verslaggever grapt door te stellen dat er zondagmiddag scouts van Barcelona op de tribune zaten en Meijers ziet een transfer naar Catalonië wel zitten: "Als Barcelona alleen die goal heeft gezien, kom ik in aanmerking", grapt Meijers. "Dan moeten ze alleen die dertig seconden hebben gezien, want anders gaat er een vette streep doorheen."