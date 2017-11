Jones opnieuw in de fout bij Feyenoord: ‘Dat mag niet gebeuren’

Brad Jones steekt niet in zijn beste vorm. De doelman van Feyenoord maakte de afgelopen weken al een twijfelachtige indruk en ging ook zondag in de fout, in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De Australiër greep mis bij een voorzet en daardoor kon Wilfried Kanon de thuisploeg op voorsprong zetten in het Cars Jeans Stadion.

“De laatste weken krijgen we steeds goals tegen door fouten. Dat is te vaak. Vandaag ook weer, bij de 1-1 ook. De helft staat te slapen. En die tweede goal... Dat mag ook niet gebeuren”, zei trainer Giovanni van Bronckhorst voor de camera van de NOS>

“Brad weet dat als geen ander. Het verschil met vorig jaar is enorm groot, dat klopt. We hebben een aantal spelers dat nog niet het niveau heeft van vorig seizoen. Dat niveau moet omhoog. We zitten nu in een fase waarin weinig lukt. We kunnen onze kansen niet verzilveren. Dat kost je vandaag twee punten”, besloot Van Bronckhorst.