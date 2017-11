‘Veel vrienden gunden mij geen zege op Ajax, ik kreeg vervelende appjes’

FC Utrecht wist zondag verrassend te winnen van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De Domstedelingen mochten met een 1-2 zege in de tas huiswaarts keren en daar is Urby Emanuelson erg content mee. De ex-Ajacied zegt in gesprek met FOX Sports dat hij met de winst alleen zichzelf en zijn moeder heeft blij gemaakt, aangezien zijn vriendenkring vooral bestaat uit Ajax-fans.

"Er waren niet veel mensen die wilden dat ik zou winnen vandaag. Alleen mijn moeder, haha", lacht Emanuelson na afloop van het duel. "Zij was de enige die zei: 'Je moet gewoon winnen'. Veel vrienden gunden het me niet, maar het is toch anders geworden dan ze hadden gehoopt", aldus de middenvelder, die stelt dat Utrecht de overwinning 'keihard' nodig had.

Emanuelson, die spreekt van een hele mooie overwinning, werd in aanloop naar de ontmoeting geplaagd door zijn directe omgeving: "Vervelende appjes bijvoorbeeld. Als ik bij vrienden over de vloer kwam ging het natuurlijk ook alleen maar over Ajax - Utrecht. Of ik dan geen drinken kreeg? Haha, of ze stopten er wat in", aldus de routinier, die bij Voetbal Inside aangeeft niet bezig te zijn met een terugkeer naar Oranje: "Je weet natuurlijk nooit, maar het is niet zo denk ik van: oh, waarom zit ik er niet bij of ik hoor erbij te zitten. Ik wil bij Utrecht veel spelen, dan zie ik daarna wel hoe dingen gaan lopen."

Erik ten Hag is net als zijn ervaren pupil blij met de winst op Ajax: "Er was een fase waarin we het even wat moeilijker hadden, maar uiteindelijk hebben we de rug gerecht en onder de druk van Ajax uitgespeeld", aldus de trainer, die zijn ploeg nog wat extra moed insprak na een matige reeks. "Ik heb gememoreerd aan de uitslagen die we hebben neergezet tegen Zenit Sint-Petersburg en in de andere Europese duels die we speelden. En gezegd: 'Wij zijn de enige ploeg in Nederland die Europees succes heeft gehad dit seizoen. We kunnen echt wel wat'."