De Jong scoort na 1132 minuten weer: ‘Het begon aan me te knagen’

Luuk de Jong is van de hatelijke ‘nul’ af. De aanvaller kwam zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente tot scoren en maakte daarmee voor het eerst in 1132 minuten weer een doelpunt. De Jong tekende voor de 3-2, waarna Twente terugkwam tot 3-3, maar het in de blessuretijd alsnog 4-3 werd in Eindhoven.

“Het is altijd fijn om weer eens te scoren na zo'n lange periode. Ik stond in de zestien en kreeg de bal goed op mijn hoofd”, zei De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports. De 27-jarige spits kwam op 11 maart van dit jaar voor het laatst tot scoren, in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

“Toen ik vorig seizoen weinig scoorde, begon het aan me te knagen. Dit jaar is dat minder. Ik merk dat ik ook in een andere rol belangrijk kan zijn voor het team. Maar het is natuurlijk altijd lekker om te scoren”, aldus De Jong.