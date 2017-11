Babel meldt zich na doelpunt en assist bij Nederlands elftal

Besiktas heeft aan de uitwedstrijd tegen Göztepe drie punten overgehouden. De regerend kampioen was met 1-3 te sterk voor de promovendus en Ryan Babel pikte zijn doelpuntje mee. De international van het Nederlands elftal maakte twee minuten na de pauze de 1-2 en had ook al de assist op de openingstreffer verzorgd.

De score werd al na zeven minuten geopend in het Doganlar Stadion in Izmir: Anderson Talisca kopte van buiten het strafschopgebied raak na een afgemeten voorzet van Babel. Laatstgenoemde verdubbelde kort na de verplichte onderbreking de marge: hij kwam vanaf de linkerflank naar binnen, werd door niemand aangevallen en schoot hard raak in de korte hoek.

Cenk Tosun gooide het duel na 53 minuten definitief in het slot door na voorbereidend werk van Talisca de 0-3 aan te tekenen. Nabil Ghilas bracht de spanning hierna enigszins terug in de wedstrijd, maar verder dan die eretreffer kwam Göztepe niet meer. De gastheer sloot het duel door een rode kaart voor Léo Schwechlen nog met tien man af.