Morata beslist kraker met indrukwekkende kopgoal

Manchester United heeft dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. Het team van José Mourinho verloor zondag met 1-0 van Chelsea en heeft nu acht punten minder dan Manchester City. Het Chelsea van Antonio Conte is Manchester United tot op één punt genaderd en staat vierde in de Premier League. Álvaro Morata groeide uit tot de matchwinner op Stamford Bridge.

Chelsea - Manchester United 1-0

Chelsea leed in oktober 2012, in het laatste seizoen van Sir Alex Ferguson als manager, zijn laatste thuisnederlaag in de Premier League tegen Manchester United en hoefde ook dit keer niet te capituleren. Zoals gezegd werd het verschil gemaakt door Morata, die na 55 minuten steenhard raak kopte op aangeven van César Azpilicueta. Geen speler in de vijf grote Europese competities maakte sinds de start van het vorig seizoen meer kopdoelpunten dan de Spanjaard: tien stuks. Mourinho bracht hierna Marouane Fellaini en Anthony Martial binnen de lijnen, maar ook zij konden de bezoekers niet voor een verlies behoeden.

The Mancunians kwamen niet veel verder meer dan volleys van Ander Herrera en Marcus Rashford, terwijl Chelsea het gevaarlijkst bleef en pogingen deed via onder anderen Eden Hazard. De voorsprong voor Chelsea zat er overigens al even aan te komen, want men was de tweede helft beter begonnen en was al gevaarlijk geweest via Morata en Hazard, terwijl men ook in het eerste bedrijf het beste van het spel had. Daarin kregen beide partijen enkele mogelijkheden en werkte Phil Jones de bal nog in zijn eigen doel, maar de scheidsrechter keurde die treffer af vanwege een duwfout voor Morata. Laatstgenoemde maakte met zijn kopbal in de tweede helft echter alsnog het verschil voor the Blues.

Everton - Watford 3-2

In de eerste 45 minuten werd er niet gescoord, maar in het tweede bedrijf waren er goals in overvloed op Goodison Park. Richarlison opende een minuut in de tweede helft de score door een vlijmscherpe counter te verzilveren. Christian Kabasele leek Watford na een uur spelen met de 0-2 naar de winst te koppen, maar na een inschattingsfout van doelman Orestis Karnezis, die Heurelho Gomes tijdens het duel verving, kon Oumar Niasse de aansluitingstreffer intikken en invaller Dominic Calvert-Lewin kopte de thuisploeg vlak daarna bij een corner naar de 2-2. Everton, waarbij Davy Klaassen wederom buiten de selectie werd gehouden, kreeg na negentig minuten een penalty, die goed werd ingeschoten door Leighton Baines. Tom Cleverley kon zijn oude club Everton in blessuretijd pijn doen door ook een strafschop te benutten, maar de Engelsman schoot net naast de verkeerde kant van de paal en dus bleven de punten in Liverpool.