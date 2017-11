Quincy Promes beëindigt droogte, scoort prachtig en geeft assist

Quincy Promes heeft voor het eerst in bijna twee maanden weer gescoord in de Russische competitie. De aanvaller maakte zondagavond het tweede doelpunt tegen FK Ufa (3-1) en maakte zo zijn zevende van het seizoen. In totaal staat de teller op 55 doelpunten in 111 officiële wedstrijden in Russische dienst.

De 25-jarige Promes werd na ruim een uur spelen aangespeeld door verdediger Andrei Eshchenko, stond op de punt van het strafschopgebied en krulde het leer op fraaie wijze in de bovenhoek. De trainer van Ufa, voormalig Rusland-aanvoerder Sergei Semak, probeerde hierna met twee wissels om de wedstrijd nog te doen kantelen, maar ook Ivan Oblyakov en Vyacheslav Krotov konden de bezoekers niet aan een punt helpen.

ANTON! 😝 Quincy Promes met een heerlijke goal voor FC Spartak Moscow, ФК "Спартак-Москва"! Geplaatst door voetbalzone op zondag 5 november 2017

De score was na tien minuten nog wel geopend door de bezoekers uit Basjkirostan: Sylvester Sly Igboun nam het doelpunt voor zijn rekening, maar Fernando trok de stand voor rust nog gelijk. Na de pauze maakte Promes dus het verschil voor Spartak en hij leverde ook de assist op de 3-1 van Luiz Adriano. De regerend kampioen van trainer Massimo Carrera staat nu met 25 punten op de vijfde plaats en heeft acht punten minder dan koploper Lokomotiv Moskou.