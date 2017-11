Verbeek houdt niets over aan sensationeel debuut tegen PSV

In een sensationele wedstrijd heeft PSV zondag geprofiteerd van het puntverlies van Ajax en Feyenoord, eerder op de zondag. De ploeg van Phillip Cocu zag FC Twente driemaal terugkomen van een achterstand, maar een eigen doelpunt in blessuretijd zorgde ervoor dat de punten in Eindhoven bleven: 4-3. Gertjan Verbeek debuteerde daardoor met een nederlaag als hoofdtrainer van Twente. PSV slaat een gat van liefst acht punten met nummer twee Ajax.

Verbeek had over het geheel genoeg redenen om tevreden te zijn over de eerste helft. De start was stroef, maar Stefan Thesker wiste een vroeg tegendoelpunt uit en daarna kwamen de volwassen opererende bezoekers niet echt meer in de problemen. PSV, goed voor 23 doelpunten in de voorgaande 5 competitiewedstrijden, was vastberaden om vroeg aan de leiding te komen. De ploeg van Phillip Cocu zette Twente onder druk en dwong Jorn Brondeel tot een redding op een inzet van Santiago Arias.

Niet lang daarna kreeg de gastheer waar het naar zocht. Steven Bergwijn zette Jürgen Locadia met een afgemeten steekpass vrij voor Brondeel en de spits faalde niet. Hij maakte zjn negende doelpunt van het seizoen en evenaarde daarmee clubtopscorer Hirving Lozano. De Mexicaan was dicht bij het heroveren van de clubtopscorerstitel, maar kwam enkele centimeters tekort na een fraaie aanval over de rechterflank. Halverwege de eerste helft kwam Twente aan de overzijde langszij. Aanvoerder Stefan Thesker kwam na een corner van Michael Liendl voor Nicolas Isimat-Mirin en kopte de bal buiten bereik van Jeroen Zoet.

Het was het eerste doelpunt van Thesker in de Eredivisie sinds 20 maart 2016. Verbeek juichte langs de zijlijn en zag dat Twente het PSV lastig bleef maken. Kansen voor de Eindhovenaren waren schaars en voor rust bleef het dan ook bij 1-1. Na rust zouden er veel meer doelpunten gaan vallen en al in de eerste minuten na de onderbreking waren de voortekenen daarvoor zichtbaar. PSV stapelde kans op kans en trof liefst driemaal het aluminium. Marco van Ginkel pegelde de bal op de lat, zag zijn kopbal via Brondeel op de paal belanden en ook een inzet van Arias ging door een redding van de keeper tegen de paal.

Een penalty bood uitkomst voor PSV. Bergwijn ging gewillig naar het gras bij een duel met Hidde ter Avest en kreeg de strafschop mee van Dennis Higler. Van Ginkel benutte de buitenkans en zette PSV daarmee op voorsprong. Lang duurde dat niet, want Thomas Lam zette Twente weer naast de Eindhovenaren. Van buiten het strafschopgebied haalde hij hard uit in de linkerhoek: 2-2. Luuk de Jong bracht PSV vervolgens weer aan de leiding met zijn eerste treffer in 1132 minuten, door raak te koppen uit een corner. Maar een uithaal van Fredrik Jensen, min of meer uit stand, betekende dat Twente een punt leek mee te nemen. In de blessuretijd werkte Thesker de bal echter achter zijn eigen keeper.