Wenger des duivels: ‘We weten allemaal dat Sterling erg goed kan duiken’

Arsenal ging zondagmiddag met 3-1 onderuit op bezoek bij Manchester City en kijkt daardoor nu al tegen een achterstand van liefst twaalf punten aan op de koploper. The Gunners maakten in het Etihad Stadium een onthutsend zwakke indruk, maar Arsène Wenger beklaagde zich na afloop van het duel in de Engelse media vooral over het optreden van de arbitrage.

Nadat Kevin De Bruyne halverwege de eerste helft de score had geopend, verdubbelde Sergio Agüero vlak na rust vanaf de strafschopstip de voordelige marge voor Manchester City. De Argentijnse aanvaller mocht aanleggen vanaf elf meter nadat scheidsrechter Michael Oliver een duwfout van Nacho Monreal jegens Raheem Sterling had waargenomen. "De arbiters werken niet genoeg. Het niveau daalt ieder jaar weer. De beslissingen waren simpelweg onjuist", foeterde de Franse manager van Arsenal.

Wenger had een basisplaats over voor onder anderen Francis Coquelin. De middenvelder maakte als laatste man onderdeel uit van een vijfmansdefensie en werd vlak na de 2-0 naar de kant gehaald ten faveure van Alexandre Lacazette. De spits produceerde vervolgens vrijwel onmiddellijk na zijn entree de aansluitingstreffer, maar doordat Gabriel Jesus een kwartier voor tijd kon scoren na een pass van David Silva, die op dat moment duidelijk buitenspel stond, bleef een spannend slot uit.

"Ik geloof dat het geen strafschop was", vervolgde Wenger. "We weten allemaal dat Sterling erg goed kan duiken. En het derde doelpunt was buitenspel." Doelman Petr Cech sloot zich aan bij zijn coach. "Na de 2-1 hadden we de tijd om de gelijkmaker te forceren, maar het derde doelpunt maakte een groot verschil. Ik kan vanwege mijn positie op het veld niets zeggen over de penalty, maar het derde doelpunt verbaasde me. David Silva leek ver achter iedereen te staan, maar de scheidsrechter had een beter zicht. Scheidsrechters hebben een moeilijke taak. Ik weet niet of hij er naast zat, maar dat doelpunt maakte het verschil."