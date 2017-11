Scorende Balotelli botviert frustratie op dug-out na rode kaart

OGC Nice boekte zondag een 1-0 overwinning op Dijon en het winnende doelpunt werd gemaakt door Mario Balotelli. Na afloop werd er echter vooral nagepraat over de rode kaart die de aanvaller ontving. Balotelli werd één minuut voor tijd van het veld gestuurd na een overtreding van achteren op Cédric Yambéré.

De 27-jarige Balotelli was het duidelijk niet met de beslissing van scheidsrechter Olivier Thual. Hij bleef vol ongeloof op de grond liggen en bij het uiteindelijke verlaten van het veld botvierde hij zijn frustraties op de dug-out. Hij sloeg tegen het plexiglas aan en bezorgde een official zo de schrik van zijn leven. Die man zat in de dug-out en rende na de klap gauw weg.

De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond zal zich nu over de rode kaart van Balotelli gaan buigen en volgens l’Équipe is het goed mogelijk dat de Italiaan voor enkele wedstrijden geschorst wordt. Nice speelt de komende weken tegen SM Caen, Olympique Lyon en Toulouse.