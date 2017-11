‘Ik mag het bijna niet zeggen, maar wat is Younes toch ongelukkig’

Ajax verloor zondag met 1-2 van FC Utrecht, maar het had heel anders kunnen lopen als Amin Younes een opgelegde kans niet had verprutst. De aanvaller blijft daardoor op één doelpunt in het huidige Eredivisie-seizoen staan.

“Het is hartstikke moeilijk”, treurde Marcel Keizer voor de camera van FOX Sports. “Je ziet in de eerste helft hoe creatief hij kan zijn en hoe vaak hij er langs komt, maar over de voortzetting kan je wel wat zeggen. Hij is in ieder geval een speler die dreiging en een individuele actie heeft. Hij heeft moeite in de afwerking, dat klopt. Het is jammer voor ons én voor hem, want het was een grote kans.”

Oei, Amin Younes 😶 Geplaatst door voetbalzone op zondag 5 november 2017

De 24-jarige Younes, vijfvoudig international van Duitsland, speelde tot dusverre 96 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 17 doelpunten en 24 assists. Ook volgens Kenneth Perez kan en moet het rendement hoger: “Ik mag het bijna niet meer zeggen, maar was is hij toch een ongelukkige speler”, zei de Deen in de studio.

Perez kreeg bijval van analyticus Ronald de Boer, die eveneens bij Ajax speelde: “Bij die kans zie je dat-ie de bal maar een beetje aantikt en niet echt duwt. Als je écht overtuigd bent, dan duw je hem gewoon de hoek in.” Ajax ging uiteindelijk door een dubbelslag van Zakaria Labyad onderuit en het Amsterdamse doelpunt kwam op naam van Nick Viergever.