Frustratie bij Ajax: ‘Dat hoeven we echt niet van jullie te horen’

Als PSV van FC Twente wint, dan staan de Eindhovenaren met een voorsprong van zes punten op Ajax bovenaan in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren eerder op de zondag met 1-2 van FC Utrecht en de teleurstelling is dan ook groot bij Joël Veltman.

De aanvoerder concludeerde voor de camera van FOX Sports dat Ajax ‘een slechte start’ kende en daardoor al na vijf minuten achter de feiten aanliep: “Wij weten ook wel dat het niet goed is. Dat hoeven we echt niet van jullie te horen. We zaten in een goede flow en daar komt nu een einde aan”, aldus Veltman.

“Pas na de 1-1 in de 42e minuut ging het ietsje beter, maar lukte het wéér niet om te scoren. En dan valt-ie aan de andere kant wel... Heel zuur”, aldus de rechterverdediger. Ook Hakim Ziyech baalde: “Normaal klappen we er thuis vol op, maar dat was nu niet zo. Of we de afspraken niet nakwamen? Klopt. Het is wel aangegeven door de trainer, maar het gebeurde niet.”