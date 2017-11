Manchester City lijkt zwak Arsenal met zege te elimineren uit titelrace

Manchester City lijkt geen last meer te hebben van Arsenal in de Engelse titelrace. Het elftal van Josep Guardiola wist het onderlinge treffen zondagmiddag voor eigen publiek in zijn voordeel te beslissen en geniet nu na elf competitiewedstrijden al een voorsprong van liefst twaalf punten op de Londenaren: 3-1. Op de overwinning van Manchester City viel weinig af te dingen, al mocht de ploeg zich zeker niet beklagen over de arbitrage.

Arsène Wenger had in aanloop naar de topper in het Etihad Stadium aangegeven de aanval te zullen zoeken teneinde Manchester City te bestrijden met Arsenal en de Franse manager kwam die woorden aanvankelijk ook na. De thuisploeg werd in de openingsfase flink opgejaagd, maar slaagde er daarna al vrij snel in grip te krijgen op het duel. Nadat Sergio Agüero en Leroy Sané eerder nog goede mogelijkheden om zeep hadden geholpen, opende Kevin De Bruyne na twintig minuten voetballen alsnog de score voor the Citizens. De Belgische middenvelder ging een combinatie aan met Fernandinho en gaf Petr Cech vervolgens het nakijken met een schot in de verre hoek: 1-0.

Arsenal was vlak daarvoor via Mesut Özil nog wel gevaarlijk geweest, maar kwam na de treffer van De Bruyne nauwelijks meer in de buurt van het doel van Ederson. Manchester City bleef ondertussen rustig zoeken naar een tweede treffer en kreeg tien minuten voor rust na slordig balverlies van Aaron Ramsey een uitgelezen mogelijkheid om de voordelige marge te verdubbelen. Raheem Sterling slaagde er echter niet in de geheel vrijstaande Sané te bereiken, waardoor de kans tenietging. Even later kwamen the Gunners opnieuw goed weg toen Laurent Koscielny de bal tegen zijn eigen doelman aan gleed. Arsenal had weinig in de melk te brokkelen, maar was in de slotminuut van de eerste helft wel plots dicht bij de gelijkmaker. Een schot van Ramsey werd echter gepareerd door Ederson.

Ondanks de mogelijkheid voor de middenvelder sloeg Arsenal een modderfiguur in het eerste bedrijf. De ploeg van Wenger grossierde in foutieve passes en moest vijf minuten na de onderbreking alsnog voor een tweede maal capituleren. Nacho Monreal beging in zijn eigen strafschopgebied een lichte overtreding op Sterling, waarna Agüero vanaf elf meter Cech de verkeerde kant opstuurde: 2-0. Wenger reageerde op het doelpunt met het inbrengen van Alexandre Lacazette. De Franse recordaankoop van Arsenal moest aanvankelijk genoegen nemen met een reservevol, maar werd op het uur alsnog binnen de lijnen gebracht en deed vrijwel onmiddellijk van zich spreken.

Lacazette werd weggestoken door Ramsey, waarna hij Ederson verschalkte met een tegendraads schot. Arsenal mocht daardoor weer hopen op een resultaat, maar slaagde er na de aansluitingstreffer eigenlijk niet in door te zetten. Steker nog: Manchester City nam het initiatief vrijwel onmiddellijk over en gooide het duel een kwartier voor tijd uiteindelijk definitief op slot. David Silva werd aangespeeld in buitenspelpositie, waarna de Spanjaard invaller Gabriel Jesus de mogelijkheid bood om van dichtbij te scoren.