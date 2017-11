Labyad velt zwak Ajax met dubbelslag in Amsterdam

Ajax heeft zondag een dure nederlaag geïncasseerd tegen FC Utrecht. Voor eigen publiek gingen de Amsterdammers met 1-2 onderuit, door twee treffers van Zakaria Labyad. Ajax oogde inspiratieloos en creëerde veel te weinig kansen tegen een goed georganiseerd Utrecht. Koploper PSV kan de voorsprong op Ajax zondag uitbreiden tot acht punten in de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Ajax mocht zich gelukkig prijzen met de 1-1 ruststand, want de Amsterdammers zorgden nauwelijks voor gevaar in de eerste helft. Tot het moment van de gelijkmaker, vijf minuten voor rust, kwam Utrecht zelden in de problemen. Een vroeg doelpunt van Labyad had de bezoekers op voorsprong gebracht. Gyrano Kerk werd, weliswaar in buitenspelpositie, gelanceerd en behield goed het overzicht. Hij vond zijn vrijstaande aanvalspartner Labyad, die eerst de paal trof maar in de rebound wel doeltreffend was.

Utrecht hield de ruimtes klein en hield Ajax op die manier lang in bedwang. Pas enkele minuten voor rust was het raak voor Ajax, bij een van de eerste serieuze mogelijkheden voor de thuisploeg. De defensie was daar verantwoordelijk voor: een lange bal van Joël Veltman werd verlengd door Matthijs de Ligt en Nick Viergever gleed het leer achter doelman David Jensen. De tweede helft vertoonde gelijkenissen met de eerste: kansen waren er niet in overvloed en Utrecht bleef zonder al te veel moeite overeind.

Wel mochten de bezoekers zich in de handen wrijven toen Amin Younes een gouden kans onbenut liet. Kort nadat André Onana een fraaie redding leverde op een schot van Kerk, stelde Kasper Dolberg zijn ploeggenoot Younes in staat om van dichtbij af te werken. De Duitser raakte de bal echter niet goed en schoot over. Ajax creëerde weinig, terwijl Utrecht gokte op de counter en wel tevreden was over de tussenstand. Marcel Keizer besloot Daley Sinkgraven en Frenkie de Jong binnen te brengen; Klaas-Jan Huntelaar bleef op de bank.

Het hielp niet voor Ajax. De ploeg van Keizer bleef aanvallend onmachtig en het publiek werd steeds minder tevreden. Utrecht hield stand en kwam in de slotfase zelfs op voorsprong dankzij Labyad. De maker van het eerste doelpunt kreeg de bal in het strafschopgebied en bleef koel in het duel met Donny van de Beek. Hij stuurde de Ajacied de verkeerde kant op en liet Onana kansloos met een schot van dichtbij. Hakim Ziyech schoot van afstand nog op de lat en dat was de grootste mogelijkheid die Ajax nog zou krijgen.