PEC Zwolle pakt punt in Arnhem; bijzonder record Nijland

PEC Zwolle heeft zondagmiddag in GelreDome gelijkgespeeld tegen Vitesse. De Arnhemmers, die onder meer Luc Castaignos moesten missen wegens een hersenschudding, hadden moeite om tot kansen te komen tegen de formatie van John van 't Schip. De Zwollenaren creëerden zelf ook weinig mogelijkheden, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een doelpuntloze puntendeling: 0-0.

Vitesse was in de openingsfase de bovenliggende partij. Met name Milot Rashica en Tim Matavz waren in de eerste minuten gevaarlijk, maar tot grote doelpogingen kwamen de aanvallers niet. De Blauwvingers incasseerden in de laatste drie competitiewedstrijden geen enkel doelpunt en ook tegen de formatie van Henk Fraser hield de uitploeg eenvoudig stand. Zwolle werd sterker naarmate de tijd verstreek, maar Remko Pasveer had net als Diederik Boer weinig te doen.

Evenals Vitesse kwamen de bezoekers niet verder dan enkele afstandsschoten. De eerste helft was weinig hoogstaand en ook in het tweede bedrijf viel er weinig te beleven in Arnhem. Alexander Büttner stuitte nog wel op de vuisten van Boer, terwijl Matavz aan de andere kant van het veld af en toe wat ruimte had om de score te openen. Het bleef echter bij speldenprikjes aan beide zijden van het veld.

Matavz was namens de Arnhemmers de gevaarlijkste man, maar de spits werd meerdere keren teruggefloten wegens buitenspel. Stef Nijland pakte vlak voor tijd nog een opvallend record: de meeste invalbeurten ooit in de Eredivisie. Liefst 98 keer kwam hij als vervanger van een ploeggenoot binnen de lijnen. Door de remise staat PEC Zwolle derde in de Eredivisie met 22 punten uit elf wedstrijden, terwijl Vitesse met drie punten minder de vijfde stek inneemt.