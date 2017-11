Oranje-rentree van Sneijder hoogst onzeker na blessurenieuws

Wesley Sneijder werd vrijdag opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar lijkt een rentree bij Oranje voorlopig te kunnen vergeten. De middenvelder is met een knieblessure afgehaakt voor de wedstrijd tussen OGC Nice en Dijon van zaterdagmiddag, zo melden Franse media. Sneijder behoort niet tot de wedstrijdselectie van Nice.

De spelmaker was de opvallendste naam in de 25-koppige groep van Oranje. De recordinternational zat bij de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Zweden niet bij de selectie. Inmiddels heeft Sneijder weer wat wedstrijden in de benen en daarom haalde Advocaat hem erbij. De ernst van de blessure is nog onduidelijk en het is daarom ook nog niet te zeggen of de bondscoach een vervanger gaat oproepen.

Nederland neemt het op 9 november in een uitwedstrijd op tegen Schotland, waarna de ploeg van Advocaat op 14 november op bezoek gaat bij Roemenië. Sneijder, 132-voudig international van Oranje, speelde op 31 augustus zijn laatste interland. Hij kwam toen in actie tijdens de 4-0 nederlaag in en tegen Frankrijk in de WK-kwalificatiereeks. Het is nog maar de vraag of Sneijder onder de nieuwe bondscoach nog een kans krijgt op een rentree.