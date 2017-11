Huzarenstukje ADO gaat viraal: ‘Ik dacht dat ik in een computergame zat’

ADO Den Haag hield zondagmiddag een punt over aan het thuisduel met Feyenoord (2-2). De ploeg van Alfons Groenendijk speelde een verdienstelijke wedstrijd en baarde op slag van rust opzien door te scoren na een briljante aanval. Lex Immers vervulde daarbij een hoofdrol.

Nadat ADO op de helft van Feyenoord een vrije trap toegewezen had gekregen, besloot de middenvelder het spel razendsnel voort te zetten. "Het was bizar. Ik zie Renato Tapia in de zestien staan, maar die draait zich om en loopt met z'n rug weg van de situatie", sprak hij na afloop tegenover ADO TV. "Aan de zijkant liepen nog twee Feyenoorders weg. Ik zie Sheraldo Becker met de bal en zeg: geef maar snel, want ik kon zo doorlopen. Ik kreeg de bal en toen ging het tik, tik, tik en boem. Stijf in de kruising."

Aaron Meijers haalde uiteindelijk succesvol de trekker over. "Ik dacht: wat is dit dan? Ik zweer, ik dacht dat ik in een computergame zat, zo snel ging het", vervolgt Immers. De middenvelder richtte zich na het doelpunt tot ploeggenoot Tom Beugelsdijk, die op de tribune zat vanwege een schorsing. "Een FIFA-goal, een FIFA-goal, riep hij. Het ging zo snel."