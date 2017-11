El Ahmadi en Van Bronckhorst kritisch: ‘De laatste tijd kunnen we dat niet’

Feyenoord wist zondagmiddag wederom niet te winnen. Ook tegen ADO Den Haag moesten de Rotterdammers met slechts een punt genoegen nemen (2-2). Aanvoerder Karim El Ahmadi redde in de slotfase een punt voor zijn team door te scoren, maar steekt na afloop van het duel niet onder stoelen of banken dat hij baalt van de zoveelste domper van het seizoen.

"De eerste helft domineren we en zijn we gewoon de betere ploeg", zegt de middenvelder tegenover FOX Sports. "We vergeten alleen goals te maken. In de tweede helft speelden we veel te slap. Na de 2-2 krijgen we nog wat kansen, maar dit is heel onnodig." El Ahmadi stelt dat Feyenoord na de 2-1 erg onzeker werd, maar toch veel kansen wist te creëren. "Op het einde moeten we er echt een paar in, maar helaas gebeurt dat niet."

Ook Giovanni van Bronckhorst spreekt van onnodig puntverlies: "Na de 1-0 gingen we door met het creëren van kansen. We kregen ook een aantal goede kansen voor de tweede goal. De laatste tijd kunnen we dat niet, een wedstrijd op slot gooien. Ook vandaag was dat zo", aldus de trainer, die concludeert dat er op dit moment weinig vertrouwen is bij de ploeg. "Daarom moet je jezelf belonen in deze wedstrijd waarin je veel kansen krijgt. Dat doen we niet, dus ga je tegen jezelf voetballen. Dat mag niet gebeuren."