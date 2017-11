Tottenham wint en kan rustig achterover leunen op ‘Super Sunday’

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de top van de Premier League. Het elftal van Mauricio Pochettino imponeerde voor eigen publiek niet tegen stadsgenoot Crystal Palace, maar kwam door een doelpunt van Heung-Min Son uiteindelijk toch bovendrijven: 1-0. Tottenham kan nu rustig de resultaten van Manchester City – Arsenal en Chelsea – Manchester United van later vandaag afwachten.

Pochettino moest het door blessureleed stellen zonder zowel Hugo Lloris als Michel Vorm, waardoor derde doelman Paulo Gazzaniga voor het eerst in 687 dagen tussen de palen stond in een competitiewedstrijd voor the Spurs. Aan de kant van de bezoekers kon Timothy Fosu-Mensah rekenen op een basisplaats, terwijl Jaïro Riedewald genoegen moest nemen met een reserevol. Tottenham maakte afgelopen woensdag grote indruk tegen Real Madrid, maar had de grootse moeite om zijn Londense buurman in de eerste helft aan het wankelen te brengen.

Crystal Palace bleef betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste 45 minuten en was op slag van rust zelfs dicht bij de openingstreffer. Een lage kopbal van Scott Dann na een hoekschop van Andros Townsend werd echter op knappe wijze onschadelijk gemaakt door Gazzaniga. Harry Kane was zes keer trefzeker in zijn laatste vier competitieduels, maar de aanvalsleider van Tottenham kwam in de eerste helft nauwelijks in het stuk voor.

De thuisploeg bleef ook in de tweede helft kwakkelen en had het aan Gazzaniga te danken dat Crystal Palace niet al vroeg na rust de leiding nam. Hij hield eerst Townsend van een doelpunt af en redde niet veel later miraculeus op een kopbal van Luka Milivojevic. Tottenham kwam ook in het tweede bedrijf nauwelijks in zijn spel, maar werd uiteindelijk gered door Heung-Min Son. De Zuid-Koreaanse aanvaller vond na ruim een uur de verre hoek met een schot van net buiten het strafschopgebied en bezorgde zijn ploeg zo toch nog de volle buit.