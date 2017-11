Internazionale loopt koppositie mis door uitblinkende Sirigu en aluminium

Internazionale is er zondagmiddag niet in geslaagd beslag te leggen op de koppositie in de Serie A. I Nerazzurri maakten in eigen huis nog wel een achterstand ongedaan tegen Torino, maar moesten uiteindelijk toch genoegen nemen met één punt: 1-1. Koploper Napoli kan zijn voorsprong op Inter later op de dag bij een zege op Chievo Verona vergroten naar vier punten.

Inter trad aan met dezelfde elf spelers die maandagavond met minimaal verschil wonnen van Hellas Verona (1-2). Het elftal van Luciano Spalletti had het op eigen veld echter lastig met Torino, dat zich in de eerste helft kranig weerde en uiteindelijk dankzij een uitblinkende Salvatore Sirigu op de been bleef. De doelman had onder meer op slag van rust een katachtige reflex in huis op een kopbal Milan Skriniari en behoedde zijn ploeg zo voor een achterstand.

Sirigu hield vlak na de onderbreking met knap keeperswerk ook Matías Vecino van een doelpunt af, terwijl een poging van Mauro Icardi na goed voorbereidend werk van Borja Valero rakelings voorbij zijn doel schoot. Torino hield zodoende stand en kwam na een uur voetballen zelfs op voorsprong in Stadio Giuseppe Meazza. Iago Falque werd tussen de linies bereikt door Lorenzo De Silvestri, waarna de Spaanse vleugelaanvaller naar binnen trok en zijn actie eindigde met een fraai schot in de verre hoek: 0-1.

De gemoederen liepen vervolgens hoog op in Milaan. Scheidsrechter Daniele Orsato bestrafte overtredingen van Tomás Rincón, Joel Obi en Skriniari met een gele kaart, terwijl Sirigu op de bon werd geslingerd vanwege tijdrekken. Spalletti toonde zijn aanvallende intenties door Eder en Marcelo Brozovic binnen de lijnen te brengen en zag zijn ploeg tien minuten voor tijd op gelijke hoogte komen. Ivan Perisic bracht het leder met een voorzet tot aan Icardi, waarna de Argentijnse aanvalsleider onzelfzuchtig was en Eder een niet te missen kans bood. Vecino had in de absolute slotfase ook nog de 2-1 op zijn voet, maar zijn schot spatte uiteen op de dwarsligger.