Feyenoord laat weer punten liggen na wereldgoal en blunder Jones

Feyenoord is zondag opnieuw aangelopen tegen puntverlies in de Eredivisie. De regerend kampioen gaf een vroege 0-1 voorsprong uit handen tegen ADO Den Haag, maar pakte toch nog een punt dankzij een late treffer van Karim El Ahmadi: 2-2. Het hoogtepunt van de middag was de wonderschone 1-1 van Aaron Meijers in de eerste helft. Feyenoord, dat slechts drie van de laatste dertien officiële duels won, blijft zesde staan en kan na zondag al twaalf punten verwijderd zijn van koploper PSV.

Het begin was voor Feyenoord nog zo hoopgevend. Na een paar minuten zorgde Nicolai Jörgensen al voor het openingsdoelpunt: de aanvaller was het eindstation van een vloeiende aanval. Bart Nieuwkoop leverde een afgemeten voorzet af op Jörgensen, die keeper Robert Zwinkels kansloos liet met zijn kopbal van dichtbij. Het was tevens de eerste treffer van de Deen in de Eredivisie op kunstgras. Vervolgens was het spel van beide kanten niet groots. Over en weer was veel balverlies en vooral Steven Berghuis van Feyenoord grossierde daarin.

De aanvaller raakte de bal bijvoorbeeld kwijt aan Lex Immers, wiens schot van richting werd veranderd. Even daarvoor liet de ex-middenvelder van Feyenoord nog een vrije kopkans onbenut na een hoekschop. Ook Erik Falkenburg slaagde er niet om de 1-1 op het scorebord te zetten nadat ADO gevaarlijk werd over de flanken. Feyenoord wist nauwelijks iets te creëren in het halfuur na het doelpunt. Pas tien minuten voor rust lieten de bezoekers zich weer eens gelden. Zwinkels had geen moeite met een schot van Jörgensen op aangeven van Sam Larsson, die de voorkeur kreeg boven Jean-Paul Boëtius als linksbuiten van Feyenoord.





Een paar minuten voor rust liet Berghuis een grote kans op de 0-2 onbenut en dat was een dure misser. De tegenaanval resulteerde in de schitterende gelijkmaker van ADO. Een onnavolgbare combinatie van Meijers met Danny Bakker en Nasser El Khayati resulteerde in een volley van eerstgenoemde in de kruising, die doelman Brad Jones te machtig was: 1-1. Vijf minuten na rust leidde een hoekschop bijna tot de 2-1, maar Jones bracht redding op een vrije kopbal van Erik Falkenburg. De Australiër blunderde even later wel na een voorzet vanaf de linkerflank, tastte mis en zag Wilfried Kanon van dichtbij profiteren.

Giovanni van Bronckhorst haalde Nieuwkoop naar de kant voor Sofyan Amrabat en verving Jens Toornstra door Boëtius, in de jacht op de gelijkmaker. Berghuis was gevaarlijk met een schot en zijn inzet van binnen het strafschopgebied vloog net over het doel van Zwinkels. Ook Tonny Vilhena kende geen succes met een schot. Feyenoord speelde ongeïnspireerd en wist ADO bepaald niet met de rug tegen de muur te zetten. Sterker nog: negen minuten voor tijd volleerde Sheraldo Becker maar net voorlangs. Het perspectief leek grauw voor Feyenoord, maar aanvoerder El Ahmadi stond op en soleerde door het zestienmetergebied, alvorens te scoren: 2-2. Berghuis liet in de blessuretijd nog twee grote kansen liggen.