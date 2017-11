Klopp verrast met basisplaats Wijnaldum: ‘Hij had niet eens schoenen bij zich!’

Liverpool rekende zaterdagavond met speels gemak af met West Ham United (1-4) en boekte zo zijn derde overwinning op rij in alles competities. Meevaller voor the Reds was het meespelen van Georginio Wijnaldum, die midweeks in het Champions League-duel met NK Maribor nog geblesseerd was uitgevallen.

De Oranje-international moest de strijd tegen de Slovenen woensdag al na een kwartier staken vanwege een enkelblessure, waarna aanvankelijk gevreesd werd voor een lange afwezigheid. Zaterdag verscheen Wijnaldum echter gewoon aan de aftrap tegen West Ham United. "Na de training van vrijdag gaven we hem geen kans, maar 's nachts verbeterde zijn situatie, waarna we hem besloten mee te nemen, puur om hem dicht bij de clubarts te hebben", zegt manager Jürgen Klopp tegen de Liverpool Echo. "Hij had niet eens schoenen bij zich!"

"Zaterdagochtend vertelde de medische staf me dat hij enorm vooruit was gegaan en dat we het konden proberen", vervolgt de Duitse oefenmeester. Doordat aanvoerder Jordan Henderson ontbrak vanwege blessureleed, kon Wijnaldum vervolgens rekenen op een basisplaats. "We moesten alleen nog wat schoenen regelen. Ik weet eerlijk gezegd niet eens waar we ze vandaan gehaald hebben, maar gelukkig hadden we een paar."