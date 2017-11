Depay slaat terug: ‘Ze hebben zelf nooit op een voetbalveld gestaan’

De kritiek op Memphis Depay is aan het verstommen. De aanvaller toont zich de afgelopen weken vaker bereid om mee te verdedigen en blijft ook in aanvallend opzicht van grote waarde: zo scoorde Depay onlangs drie keer tegen Troyes (0-5 zege) en eenmaal tegen Everton (3-0). "Wat er is veranderd? De resultaten zijn veranderd. Ik voel me goed: als je assists geeft en scoort, dan voel je je altijd goed", zegt Depay in een interview met L'Équipe.

Depay krijgt het mee als hij wordt bekritiseerd, maar trekt zich er weinig van aan. "Mensen zullen altijd praten. Dat boeit me niet. Ik weet waar ik toe in staat ben. Degenen die kritiek uiten, hebben nooit zelf op een voetbalveld gestaan. En als dat wel zo is, dan speelden ze niet op dit niveau. Het slaat dus nergens op om naar hen te luisteren." Wat wel ergens op slaat, geeft Depay aan, is om zichzelf te blijven ontwikkelen op het trainingsveld. Hij trekt zich alleen iets aan van wat zijn ploeggenoten van hem vinden. "Anderen spreken in de ruimte. Ik geef niet om wat ze zeggen."

"Sociale media geven ze een stem, maar ik luister er niet naar. Gaat het over mijn balverlies? Ja, dat is mijn spel. Ik neem risico's en soms raak ik de bal kwijt. Dat is voetbal", benadrukt Depay. Hij haalt verder veel inspiratie uit het geloof en zegt te spreken met God. "Ik ben een zoon van God. Natuurlijk luister ik ook naar de trainer, mijn zaakwaarnemer en mijn vrienden, maar het gaat erom wat God van me verwacht. De criticasters raken me niet. Als ik overal naar moet luisteren, zoals hoe ik moet spelen, hoe ik me moet kleden, welke auto ik moet hebben, dan word ik iemand anders."

In dienst van Olympique Lyon was Depay in 27 competitiewedstrijden goed voor 10 doelpunten en 11 assists. Hij hoopt nog een stap omhoog te zetten, hoewel Depay afkomstig is van Manchester United. "Als ik doorga waar ik mee bezig ben, dan zullen mooie dingen vanzelf komen. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ik gemaakt ben om bij de grootste clubs ter wereld te spelen." Hij voegt toe dat hij wel degelijk geeft om de supporters, hoewel de Oranje-international kritiek dus langs zich heen laat glijden. "Het betekent niet dat ik niets om supporters geef. Dat heb ik nooit gezegd. Ik houd van de fans, zelfs van zij die mij haten."