Mbappé uit onverwachte hoek bewierookt: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien’

Kylian Mbappé heeft zaterdag grote indruk gemaakt op de spelers van SCO Angers. De aanvaller van Paris Saint-Germain speelde met twee doelpunten en een assist een hoofdrol tijdens de 0-5 overwinning. Vooral zijn sprint voorafgaand aan de 0-5 is Angers bijgebleven: Mbappé werd gelanceerd aan de rechterflank, stoomde op en bereidde het doelpunt van Edinson Cavani voor.

Aanvaller Gilles Sunu van Angers wist niet wat hij meemaakte. "De versnelling bij het vijfde doelpunt, voordat hij de bal aanraakte: zoiets heb ik nog nooit gezien", zegt hij na afloop in de Franse pers. Ploeggenoot Romain Thomas sluit zich daarbij aan. "Ik heb mezelf afgevraagd of ik ooit iets zó snel heb zien bewegen. Zijn kwaliteit om de ruimte te vinden en andere bedienen: dat is echt wereldklasse."

De verdediger van Angers was echter van de hele ploeg onder de indruk. PSG miste Neymar, maar dat weerhield de koploper er niet van om een van de beste wedstrijden van het seizoen te spelen. "Dit is wat de beste spelers van Europa doen. Julian Draxler en Javier Pastore zijn niet eens basisspelers. Ik zie geen mankementen bij hun ploeg. Ik hoop dat ze de Champions League gaan winnen", aldus Thomas.