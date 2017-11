Hake: ‘Het was lastig, het frustreert: daar had ik moeten staan’

René Hake heeft het nog altijd moeilijk met zijn ontslag bij FC Twente. Tweeënhalve week geleden werd Hake vanwege tegenvallende uit zijn functie gezet en hoewel aanvankelijk werd gemeld dat hij een nieuwe baan zou krijgen in Enschede, zijn de banden inmiddels definitief gebroken. Het is voor Hake niet makkelijk om Twente aan het werk te zien met een andere trainer. "Het was lastig. Het frustreert. Daar had ik moeten staan."

Onder interim-trainer Marino Pusic won Twente in de Eredivisie van Roda JC Kerkrade (3-0) en verloor het van Excelsior (1-3). Zondag maakt Gertjan Verbeek zijn debuut als oefenmeester van Twente, in de uitwedstrijd tegen PSV. Hake had zijn ontslag niet zien aankomen. "De technische staf en ik hebben nooit het gevoel gehad dat het vijf voor twaalf was, omdat we veel met elkaar bespraken", zegt hij tegen FOX Sports, ook doelend op de directie. "Iedereen was op de hoogte van de dingen die we wilden veranderen en verbeteren."

"Aan de ene kant ben je boos op jezelf, omdat je het niet voor elkaar hebt gekregen. Aan de andere kant ben je ook boos op de omgeving die de keuze maakt. De directie doet dat uiteindelijk. Jan (van Halst, red.) is niet het enige directielid, maar hij deed wel de mededeling", geeft Hake aan. Zijn vertrek voelde als een ontslag, ondanks dat Twente aanvankelijk een andere baan voor hem wilde vinden. "Dat vond ik vreemd maar ik stond ervoor open. Uiteindelijk heb ik heb de kans gehad om mij bij een grote club als FC Twente te ontwikkelen als trainer. Dat is me ook veel waard."