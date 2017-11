‘Bosz sprak na de finale met ons en zei: ‘Niemand gaat hier weg’’

André Onana beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en werd in de zomerse transferperiode al snel in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. De Kameroener bleef echter in de Johan Cruijff ArenA en onderscheidt zich ook dit seizoen weer met knappe reddingen. Het zou echter goed kunnen dat Onana bezig is aan zijn laatste halfjaar in de Eredivisie.

“Natuurlijk dacht ik na over een vertrek. Zo gaat dat in het voetbal. Nu speel ik bij Ajax en moet ik laten zien wie André Onana is. En dan zien we volgend jaar wel wat er gebeurt”, vertelt hij in gesprek met de NOS over de belangstelling van onder meer Napoli. Ajax haalde vorig seizoen onder Peter Bosz de finale van de Europa League en Onana was ervan overtuigd dat de Amsterdammers deze voetbaljaargang op dezelfde voet door zouden gaan.

“Na de Europa League-finale sprak de trainer met ons. Hij zei: André, niemand gaat hier weg. We gaan dit team bijeen houden en versterken met nieuwe spelers. Ik vertrok naar de Confederations Cup in Rusland en las opeens dat Bosz weg ging. Ik dacht: wat is dit nu?”, blikt hij terug op afgelopen zomer.

Onana zag echter Bosz en onder meer Betrand Traoré en Davinson Sánchez vertrekken uit Amsterdam. Met de Colombiaan en de Burkinees had hij binnen en buiten het veld een goede band en de doelman sluit niet uit dat hij aankomende zomer ook een transfer maakt. Clubs uit de Premier League zouden al interesse hebben, terwijl zijn oude liefde Barcelona hem ook een mooie optie lijkt: “Ik moet het hier goed doen. Dan heb ik komende zomer een keuze. Wat mijn rol daarin is? Ik probeer gewoon mezelf te zijn, André Onana.”