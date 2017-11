‘Bij Locadia weet je: die maakt vijftien à twintig treffers in een seizoen’

Jürgen Locadia is bij PSV bezig aan de beste periode in zijn loopbaan. De acht treffers, uit tien duels, die hij tot nu maakte in de competitie zijn, op een enkele intikker na, vooral krachtige en goed gemikte (afstands)schoten, al dan niet na een goede individuele actie. Danny Koevermans speelde nooit samen met Locadia, maar volgde wel altijd zijn ontwikkeling. "Hij kan supergoed afwerken", zo verzekert de oud-spits aan de NOS.

"Of het nou met links of rechts is, hij geeft altijd veel snelheid aan die ballen mee. Hij weet wat hij doet. En die goal tegen Vitesse, waarbij hij de bal achter zijn standbeen klaarlegde, was echt weergaloos", benadrukt Koevermans, die zich nog kan herinneren dat Locadia als een jeugdspeler met buitengewoon veel talent werd gezien. Om uiteenlopende redenen kwam hij de afgelopen jaren nooit echt uit de verf, maar in deze voetbaljaargang laat hij zich nadrukkelijk gelden.

Locadia krijgt de laatste weken een vrije rol op de flank en voelt zich nu vrijer in zijn hoofd. "Bij Locadia weet je dat hij, mits hij alles mag spelen, tussen vijftien en twintig goals maakt in een seizoen. Zo moet je als trainer gewoon een beetje tellen. Op welke positie hij dan speelt voorin, doet er helemaal niet toe. Dat hij binnenkort waarschijnlijk zijn debuut voor het Nederlands elftal maakt, is in elk geval een bevestiging dat hij goed bezig is."