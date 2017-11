Barcelona kent verrassende matchwinner: ‘Hij laat zien dat hij kan scoren’

Paco Alcácer was zaterdagavond doorslaggevend in de overwinning van Barcelona op Sevilla. Dankzij twee doelpunten van de aanvaller, die voor het eerst sinds 20 augustus aan het startsignaal van een competitieduel stond, zegevierde de koploper met 2-1 over de Zuid-Spanjaarden. Twee weken geleden was Alcácer ook al trefzeker in het eerste bekerduel met Real Murca (0-3).

Alcácer is blij dat hij een productieve bijdrage kan leveren aan Barcelona, zeker omdat steeds meer getwijfeld werd aan zijn toegevoegde waarde. "Een spits leeft van goals. Ik had in het begin een negatievereeks en uiteindelijk vallen ze erin. Je moet blijven werken en op je kansen wachten. Het moet niet over mijn wedstrijd gaan, maar over het feit dat we als team ontzettend hard hebben gewerkt. Dat is positief."

"Een voetballer moet de kansen die hij krijgt van een trainer benutten. Ik ben blij met mijn doelpunten, maar het resultaat maakt mij nog blijer." Ernesto Valverde was blij met de inbreng van Alcácer. "Hij heeft twee belangrijke doelpunten gemaakt en we hopen dat hij nu meer zelfvertrouwen heeft", zo vertelde de trainer van Barcelona. "Hij heeft niet veel gespeeld, maar hij laat zien dat hij kan scoren en daar ben ik blij om."

"Ik heb een sterke selectie tot mijn beschikking en iedereen kan doelpunten maken. De credits zijn altijd voor de spelers, die onder grote druk moeten presteren." Een hattrick zat er niet in voor Alcácer, die meteen na zijn uiteindelijk winnende treffer in de 65e minuut naar de kant werd gehaald. "Hij speelde heel goed, maar hij was ook moe. Zijn positie op de vleugel was erg veeleisend."