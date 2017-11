‘Feyenoord heeft niemand met de uitstraling om dat over te nemen’

Feyenoord werd vorig seizoen na achttien jaar weer eens landskampioen, maar van die euforie is na de eerste maanden van de nieuwe voetbaljaargang weinig over. De Rotterdammers leden in de Champions League vier kansloze nederlagen, de Klassieker werd met ruime cijfers verloren en de ploeg van Giovanni van Bronckhorst bezet op het moment een zesde positie in de Eredivisie.

Een van de veranderingen ten opzichte van het afgelopen seizoen is het verdwijnen van Dirk Kuyt, die met pensioen ging. Jan Everse denkt dat het vertrek van de routinier zijn impact heeft gehad op de selectie: “Die honger werd enorm gepusht door Dirk Kuyt. In elk interview dat hij gaf, sprak hij over de titel. Nu mis ik de gretigheid, de bezieling en de wil om opnieuw kampioen te worden. Niemand pakt het nu op. Er loopt eigenlijk geen enkele speler met genoeg uitstraling en persoonlijkheid die dat overneemt”, legt hij uit in gesprek met de NOS.

De oud-speler van Feyenoord en Ajax vindt dat Kuyt niet zozeer in voetballend opzicht wordt gemist, maar meer als ‘corrigerende factor’ in de kleedkamer. Daarnaast ziet Everse dat blessureleed, met name in de achterhoede, een lelijke streep door de plannen van Van Bronckhorst zet. De huidige trainer van BVCB denkt dat Feyenoord mogelijk in de eerste seizoenshelft al een onoverkomelijke achterstand oploopt.

“Als de geblesseerde spelers niet voor de winterstop terug zijn, ben ik bang dat de achterstand te groot is. Het voetbal is ook te matig om te denken dat Feyenoord overal even gaat winnen. Tegen ADO Den Haag gaat het ook gewoon een heel vervelende wedstrijd worden”, sluit hij af. Feyenoord speelt zondagmiddag uit bij ADO, terwijl titelconcurrenten PSV en Ajax het opnemen tegen respectievelijk FC Twente en FC Utrecht.