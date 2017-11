Matthaüs enthousiast over pupil Bosz: ‘Vervanger Robben of Ribéry’

Bayern München was zaterdagavond met 1-3 te sterk voor het Borussia Dortmund van Peter Bosz en der Rekordmeister vergrootte zo de zorgen van de Nederlandse trainer in Westfalen. Clubicoon Lothar Matthaüs was tijdens de wedstrijd echter niet enkel met het scoreverloop bezig en dacht ook alvast na over de toekomst van de Beierse grootmacht.

“Als Bayern ooit op zoek gaat naar een vervanger voor Arjen Robben of Franck Ribéry, dat zouden ze hun voelsprieten eens uit moeten steken naar Christian Pulisic”, analyseerde de voormalige wereldkampioen bij Sky Deutschland. “Hij is negentien jaar oud en heeft enorm veel kwaliteiten. Met zijn zelfvertrouwen en zijn snelheid, is hij klaar voor grote dingen.”

Amerikaans international Pulisic beleefde vorig seizoen zijn doorbraak bij die Borussen en is onder Bosz niet weg te denken uit de basisopstelling. De afgelopen zomer bij Ajax vertrokken coach noemt de rechtsbuiten een van de weinige lichtpuntjes in het duel met Bayern: “Pulisic was duidelijk de beste speler aan onze kant. Hij speelde een geweldige wedstrijd.”