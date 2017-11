Bayern gaat geen winters bod uitbrengen: ‘Hij weet al naar welke club hij gaat’

Bayern München gaat zich niet inspannen om Alexis Sánchez in januari aan te trekken, zo stelt Karl-Heinz Rummenigge. De president van de Duitse topclub lijkt reeds te weten waar de toekomst van de aanvaller van Arsenal ligt. De Chileens international heeft een aflopend contract met de Londenaren en weigert deze verbintenis te verlengen. Een overgang naar Manchester City, in januari of volgend jaar zomer, ligt voor de hand.

"Hij weet al naar welke club hij gaat. Tenminste, ik denk dat hij die beslissing reeds heeft genomen", zo geeft Rummenigge aan. "Ik veronderstel dat de deur in januari gesloten zal zijn. Het is dus geen optie en hij is ook geen directe vervanger van Robert Lewandowski. Sánchez is geen echte spits." Door blessureleed bij Thomas Müller heeft Bayern weinig opties voorin. Kwasi Okyere Wriedt van Bayern München II zat zaterdag op de bank in de topper tegen Borussia Dortmund (1-3).

"De mogelijkheden zijn summier", wees Rummenigge naar de winterse transfermarkt. "Clubs willen hun beste spelers niet laten gaan, tenzij er een heel hoog bedrag wordt betaald. We willen geen overweldigende bedragen betalen, Maar wellicht is er een goede kandidaat die niet heel duur is en een toevoeging zou zijn." Bayern won sinds de aanstelling van Jupp Heynckes elk van de zes competitieduels en was in de DFB Pokal na penalty's te sterk voor RB Leipzig. Tussendoor werd in de Champions League van Celtic gewonnen.