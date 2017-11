‘Als FC Groningen zulke dingen zegt, wat kan ik daar mee?’

Mimoun Mahi is er nog niet zo zeker van dat hij in januari gaat vertrekken bij FC Groningen. Algemeen directeur Hans Nijland zei eind oktober dat het waarschijnlijk ‘voor alle partijen’ het beste is dat er in de winterstop een einde aan de samenwerking komt, maar zo stellig spreekt Mahi zich zelf niet uit.

“Als de club zulke dingen zegt, wat kan ik daar mee? Ik laat het op me afkomen en uiteindelijk beslis ik zelf in de winter of in de zomer wat er komen gaat. Nu ga ik lekker voetballen”, zei de 23-jarige Mahi voor de camera van FOX Sports, na de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Mahi werd onlangs uit de selectie gezet omdat hij ‘fatsoens- en gedragsnormen’ had overschreden, maar wat er precies is voorgevallen, werd niet bekend: “Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen hier. Voor mijn gevoel ben ik altijd goed geweest voor de club. De club ook voor mij”, reageerde Mahi zaterdagavond. Hij maakte tot dusverre 29 doelpunten voor FC Groningen.