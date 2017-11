‘Hij is voor de Nederlandse subtop niet te betalen’

Brandley Kuwas was zaterdagavond de absolute uitblinker van Heracles Almelo. De aanvaller leidde met zijn dribbels de beide doelpunten in tegen FC Groningen (2-1) en John Stegeman weet dat dat de interesse in Kuwas verder kan doen toenemen.

De trainer van de Almeloërs zei na afloop voor de camera van FOX Sports echter dat hij niet verwacht dat de 25-jarige Kuwas in de winter naar een subtopper in de Eredivisie vertrekt: “Ik denk niet dat hij te betalen is voor de Nederlandse subtop. Wij zijn in ieder geval heel blij met hem en hij ontwikkelt zich prima.”

“Ik vond hem vandaag niet eens goed voetballen, hij kan nog veel beter. Maar hij heeft specifieke kwaliteiten en iedere club is op zoek naar dat soort jongens. Hij kan daarin heel goed worden, mits hij de zaken eromheen ook goed in de gaten blijft houden. Het zou wel zonde voor het Nederlandse voetbal zijn als hij naar het buitenland gaat, ja.”

Kuwas zelf erkende dat hij lekker in zijn vel zit, maar of hij beter van Heracles naar een subtopper kan gaan of direct naar een topclub, daar houdt hij zich niet mee bezig: “Iedereen roept maar wat; uiteindelijk is het mijn keuze. Twee jaar geleden werd er geroepen dat Feyenoord mij moest halen en nu hoor ik weer van alles. Ik zie het wel. Ik wacht af en dan ga ik met mijn zaakwaarnemer kijken wat goed voor mij is en wat niet.” Kuwas' contract loopt tot 2019 door, maar dat kan door een optie met een jaar verlengd worden.