Trotse Robben: ‘Wat ik komende week ga doen? Een nieuwe hobby zoeken’

Arjen Robben werd zaterdag de meest productieve Nederlander ooit in de Bundesliga (93 treffers) én de meest scorende buitenlander in de geschiedenis van Bayern München. De aanvaller opende de score voor Bayern München op bezoek bij Borussia Dortmund (1-3) en is na afloop trots op zijn prestatie.

Vóór zaterdag was Willi Lippens nog de meest doeltreffende Nederlander op het hoogste niveau van Duitsland, door in totaal 92 keer te scoren voor Rot-Weiss Essen en Borussia Dortmund in de jaren zestig en zeventig. Bovendien passeerde Robben de Braziliaan Giovanni Elber als vaakst scorende buitenlander in de Bundesliga. "Twee records breken op één avond… Dat vind ik écht wel bijzonder. Het zijn toch mijlpalen. Daar leef en voetbal ik nog altijd voor", glundert hij na afloop bij FOX Sports.

Arjen Robben schiet héérlijk raak?? en en heeft nu van alle Nederlanders de meeste doelpunten gemaakt in de Bundesliga Official. GEFELICITEERD! ???? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 4 november 2017

De komende weken heeft Robben vrijaf, want hij is gestopt als international. Het was 'toch even gek' om de selectie van Oranje voorbij te zien komen, geeft Robben toe. "Een selectie zonder jouw naam… Dat is echt even wennen. Wat ik komende week ga doen? Een nieuwe hobby zoeken", grapt de routinier. "Twee weken rust is natuurlijk gewoon fijn. Ik ben nu topfit, heb de voorbije maanden geen wedstrijd gemist, door die twee weken rust kan ik nu mooi topfit blijven."