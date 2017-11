Rienstra in tranen na doelpunt: ‘Het was kantje boord met hem’

Willem II verloor zaterdagavond met 3-2 van AZ, maar even leek de ploeg uit Tilburg te gaan stunten in het AFAS Stadion. De bezoekers kwamen na 25 minuten op voorsprong dankzij een kopbal van Ben Rienstra en de middenvelder liet zijn emoties daarna de vrije loop.

Rienstra zit in een moeilijke periode daar zijn tweejarige zoon Raphaël in oktober met een bacteriële infectie in het ziekenhuis werd opgenomen en daar kwam onlangs bij dat zijn schoonvader na een ongeluk aan het hoofd moest worden geopereerd. Beiden zijn weer aan de betere hand, maar het doet Rienstra logischerwijs veel. Na zijn doelpunt had hij de tranen dan ook in de ogen staan.

“Na de weken die wij privé hebben gehad, was dit wel even een ontlading”, zegt hij voor de camera van de NOS. “Met mijn schoonvader was het kantje boord, het gaat nu weer goed met hem. Je kunt je dus wel voorstellen dat er wat door je heengaat op zo’n moment.”