VVV voorkomt derde thuisnederlaag op rij; NAC passeert Willem II

VVV-Venlo en NAC Breda hebben de punten gedeeld. In een bijkans slaapverwekkende wedstrijd kwamen zij zaterdagavond niet te scoren: 0-0. De laatste keer dat NAC overigens als promovendus een Eredivisiewedstrijd verloor van een andere nieuwkomer, was in december 1984 (FC Twente, 2-0).

VVV pakte na de eerste speelronde van dit seizoen slechts één punt in eigen huis en een overwinning in de eigen Koel was dus meer dan welkom. Het team van trainer Maurice Steijn probeerde daarom in de beginfase het initiatief te nemen, maar de voorzetten op Torino Hunte en Lennart Thy waren erg zorgvuldig en men wist dan ook geen grote kansen te creëren. Na zeventien minuten was de eerste serieuze mogelijkheid wél daar: Kelechi Nwakali kreeg de bal mooi aangespeeld door Thy en besloot rakelings naast.

VVV-Venlo kreeg in het vervolg van de eerste helft nog één kans: Thy schoot naast. Aan de andere zijde liet NAC vrijwel niets zien: de Bredanaars plooiden terug en loerden op een kans, maar verder dan een kopbal van Giovanni Korte kwamen zij niet. In de tweede helft werd NAC wel meteen gevaarlijk: Rai Vloet volleerde de bal richting het doel, maar Lars Unnerstall redde bekwaam. In de daaropvolgende 25 minuten kregen beide partijen allebei een mogelijkheid: Vloet schoot hoog over en ook Tarik Tissoudali mikte te hoog.

In de laatste twintig minuten van de ontmoeting in Limburg schreeuwde NAC in de persoon van Vloet nog tevergeefs om een strafschop, nadat hij een zetje had gekregen van Jerold Promes, en diezelfde Promes kopte vijf minuten voor tijd over. Dat was meteen de laatste noemenswaardige kans in de wedstrijd. NAC heeft door de remise slechts één van de laatste zes ontmoetingen met VVV over alle competities gewonnen; in maart van dit jaar werd het in de Jupiler League 0-4 voor De Parel van het Zuiden.