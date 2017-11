Álcacer blijft scoren als basisklant en gidst Barcelona langs Sevilla

Barcelona heeft zaterdagavond geen fout gemaakt voor eigen publiek tegen Sevilla. De koploper van LaLiga had genoeg aan twee treffers van Paco Álcacer om de nummer vijf te verslaan: 2-1. Álcacer scoorde negen keer in zijn laatste negen duels als basisspeler. De voorsprong van Barcelona op nummer twee Valencia bedraagt dankzij de zege weer vier punten. Atlético Madrid staat op acht punten achterstand; het gat met Real Madrid is elf punten. De Koninklijke komt zondag nog wel in actie.

Lionel Messi stond voor de zeshonderdste keer op het veld bij Barcelona en wilde die mijlpaal meteen opluisteren met een doelpunt. De Argentijn stuurde enkele verdedigers het bos in en schoot in de korte hoek, maar zijn inzet werd naast het doel getikt door keeper David Soria. Het was het startsein voor een spervuur aan kansen voor de thuisploeg. Sergio Busquets was niet doeltreffend op aangeven van Messi, Soria doorzag een stift van Luis Suárez, Messi schoot over na een pass van Ivan Rakitic, de Kroaat mikte zelf naast en Álcacer had het vizier evenmin op scherp staan.

De wedstrijd was nog geen tien minuten oud na de laatste kans. Sevilla doorstond de vroege storm en kreeg na dertien minuten zelf een kans: Luis Muriel schoot naast in de counter. Toch raakte Barcelona het initiatief nimmer kwijt en halverwege de eerste helft opende de thuisploeg de score. Een fraaie lange bal van Suárez werd door Sevilla-verdediger Sergio Escudero onhandig verlengd in de voeten van Álcacer, die het cadeautje overtuigend uitpakte. Sevilla had moeite om de bal in de ploeg te houden en oogde niet als een bedreiging voor Barcelona in de fase na het openingsdoelpunt. Het team van Ernesto Valverde leek juist te blaken van het zelfvertrouwen.

Toch daalde het tempo in naarmate de eerste helft vorderde en het bleef dan ook bij 1-0. Ook na rust speelde Barcelona lang niet zo overtuigend als in de openingsfase van de wedstrijd. Sevilla kwam juist een stuk sterker voor de dag. De bezoekers kregen voet aan de grond in Camp Nou en na een klein uur werd het zelfs gelijk door een knappe kopbal van Guido Pizarro. Na een hoekschop troefde hij Gerard Piqué af, knikte Pizarro naar de grond en vloog de bal in de bovenhoek achter keeper Marc-André ter Stegen.

Barça opende vervolgens de jacht op de voorsprong weer. Piqué zorgde bijna zelf voor de 2-1, maar trof de lat met zijn schot. Het was uiteindelijk Álcacer die ervoor zorgde dat de vreugde bij Sevilla van korte duur was. Vanaf de rechterflank gaf voormalig Sevilla-ster Rakitic een uitgesneden voorzet aan de aanvaller, die het onderlinge duel met zijn bewaker Simon Kjaer won en binnentikte. De overwinning van Barcelona kwam daarna niet meer in gevaar. De kansen die er nog kwamen waren voor de gastheer, maar schoten van Messi en Suárez leverden niets op in het regenachtige Camp Nou.