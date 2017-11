AS Monaco laat niets heel van Guingamp; Touré geeft drie assists

AS Monaco is Paris Saint-Germain tot op vier punten genaderd. Les Monégasques zagen de koploper eerder op de avond winnen van SCO Angers en rekenden zelf met grote cijfers af met Guingamp: 6-0. Monaco heeft nu slechts twee van zijn laatste 31 competitiewedstrijden verloren, tegen OGC Nice en Olympique Lyon.

Monaco was al elf thuiswedstrijden in de Ligue 1 ongeslagen tegen Guingamp en trok die lijn door. Het team van Leonardo Jardim stond bij rust al met 4-0 voor: Guido Carrillo opende na tien minuten de score door knap raak te koppen op een voorzet van Almamy Touré en laatstgenoemde bereidde ook de 2-0 van Adama Traoré voor. Keita Baldé tekende met een intikker voor de 3-0 en een strafschop van Fabinho betekende de 4-0 in het Stade Louis II.

In de tweede helft werd er nog twee keer gescoord: Traoré ontving de bal van de uitblinkende back Touré en schoof het leer in de verre hoek. Doelman Karl-Johan Johnsson ging daarbij niet vrijuit. Het slotakkoord was aan Carrillo, die twaalf minuten voor tijd de 6-0 op het bord zette door na een voorzet van Rachid Ghezzal raak te knikken.