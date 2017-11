Nieuwe deceptie voor FC Groningen; Kuwas blinkt uit bij Heracles

FC Groningen wacht dit seizoen nog altijd op het eerste punt dat buitenshuis wordt gepakt in de Eredivisie. De Trots van het Noorden stevende zaterdagavond op een gelijkspel af tegen Heracles Almelo, maar in de slotfase ging het toch nog mis: 2-1. De noorderlingen vinden zichzelf nu terug op de vijftiende plaats, terwijl Heracles zes punten meer heeft en na elf speelronden achtste staat.

Het Polman Stadion zag dit seizoen meer Eredivisiedoelpunten dan elk ander stadion (21 stuks) en dus gingen de toeschouwers er eens goed voor zitten. Na een klein kwartier kon er voor het eerst gejuicht worden en wel door de supporters van de gastheer: Reuven Niemeijer tikte van dichtbij binnen na een schitterende actie van Brandley Kuwas. In de wetenschap dat FC Groningen slechts drie punten overhield aan de zestien competitieduels waarin men onder leiding van Ernest Faber op 1-0 achterstand kwam, ging men op jacht naar de gelijkmaker. Die werd in de blessuretijd van de eerste helft gevonden.

Jamiro Monteiro maakte hands waarna de scheidsrechter de bal op de stip legde en Lars Veldwijk zijn tweede van het seizoen liet aantekenen: 1-1. De Groningse treffer had al eerder kunnen vallen, maar Veldwijk trof in het begin van de wedstrijd de dwarsligger en een kopbal van Samir Memisevic werd op de lijn gekeerd door Jeff Hardeveld. In de slotfase kwam het team van de geplaagde trainer Faber alsnog langszij en de coach hoopte daar na de onderbreking op voort te borduren. Hij liet Amir Absalem in de kleedkamer achter en verving hem door de in genade aangenomen aanvaller Mimoun Mahi.

Na een rommelig kwartier kreeg Heracles een goede kans om op 2-1 te komen, maar Memisevic greep net in voordat Peterson kon toeslaan. Beide partijen kregen hierna enkele kansen, via onder anderen Mike te Wierik, Veldwijk, Monteiro en Joey Pelupessy. Na 72 minuten kwam FC Groningen goed weg toen een kopbal van Dario van den Buijs net naast ging. Even later kreeg het bezoek echter alsnog het deksel op de neus toen Django Warmerdam een strafschop veroorzaakte en die benut werd door Hardeveld. Faber keek vervolgens machteloos toe en zag hoe zijn ploeg wederom puntloos achterbleef.